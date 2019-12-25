2019/12/25 | 17:34 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



طالب مشيعو الناشط المدني “ثائر الطيب”، الاربعاء، السلطات الحكومية بكشف الجناة المتسببين ب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن معلومات بشأن اغتيال الناشطين.. حديث عن صمت حكومي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف عن معلومات بشأن اغتيال الناشطين.. حديث عن صمت حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).