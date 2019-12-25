تهديدات بالاختطاف والتصفية تطال فنانين عراقيين والنقابة ترد: السلطات لن تصمد أمام ثورة العراقيين

2019/12/25 | 18:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاربعاء، عن تعرض شريحة كبيرة من الفنانين العراقيين إلى الإصابة والتهديد والوعيد بالتصفية والاختطاف والقتل بسبب دعمهم للاحتجاجات الشعبية .وقالت النقابة في بيان تلقته “يس عراق”، الحاقا بالبيانين الصادرين عن نقابتنا في الخامس والعشرين من تشرين الأول والسادس عشر من تشرين الثاني واللذين نبهنا فيهما عن تعرض شريحة كبيرة […]

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