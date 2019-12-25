مستوطنون صهاينة يدنسون باحات

2019/12/25 | 18:05 - المصدر: العهد نيوز

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اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في

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