القبض على متهمين اثنين بالقتل إثر مشاجرة في ذي قار

2019/12/25 | 18:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

اعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الاربعاء، عن القبض على متهمين اثنين بجريمة قتل إثر مشاجرة في قضاء الشطرة، فيما بينت ان عملية القبض تمت بعد ساعة من الجريمة.

وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "بعد حدوث مشاجرة في قضاء الشطرة ظهيرة اليوم الاربعاء، والتسبب بمقتل احد الاشخاص وإصابة اخر بجروح، تحركت مفارز امنية من شرطة الشطرة وبأشراف مباشر من قبل مدير قسم العقيد مالك شوقي حمد الحمامي حيث تم تطويق المنطقة وملاحقة المتهمين المتسببين".

واضافت "بعد التحري ونشر القوة في مربع المنطقة تم القبض على متهمين اثنين ( س ك ) والمتهم ( ر.ك) وفق المادة ( 405) ق.ع قتل، وتم احالة اوراقهم لقاضي التحقيق".

واشارت الى ان "عملية القاء القبض تمت بعد ساعة من حدوث المشاجرة".

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