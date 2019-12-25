محللون وسياسيون: اذا كُلف

2019/12/25 | 18:05 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخبارية نوه محللون وسياسيون، اليوم الاربعاء، الى انه اذا كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، محافظ البصرة اسعد العيداني، برئاسة الوزراء فعلى العراق والبنك المركزي...

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