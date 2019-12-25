الاتحاد المصري :العرض العراقي لاستضافة كأس السوبر بين الزمالك والاهلي مجرد

2019/12/25 | 18:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاوضح عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، محمد فضل ،اليوم الاربعاء، حقيقة العروض التي تلقاها الاتحاد مؤخرا من العراق واليمن والأردن لاستضافة السوبر المصري بين الأهلي والزمالكوقال فضل في تصريحات صحفية اطلعت عليها " كلكامش برس " إن تصريحه بتواجد عروض من العراق واليمن والأردن لاستضافة السوبر المصري كان على سبيل "الدعابة" وليس على محمل الجدية.وتابع أنه ما زال هناك دراسة وافية للسوبر المصري وسيتم الإعلان فور الانتهاء من كل الإجراءات سواء تحديد الملعب والبلد المستضيف بعد التشاور مع طرفي اللقاء (الأهلي والزمالك) ولجنة المسابقات لتحديد موعد المباراة.

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