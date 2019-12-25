بورصة الترشيحات

2019/12/25 | 18:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحكى ان أحد أمراء الأندلس اراد أن يُصبح ملكاً ، فقيل له ان أصبحت ملكاً في الصباحسَتُقتل في الليل ، فقال : لا يهمني ذلك مادام اسمي سيدخل التاريخ ، […]

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