نائب كوردي:أحزاب السلطة “خدعت” الشعب بقانون الانتخابات الجديد

2019/12/25 | 18:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، الاربعاء 25 كانون الثاني 2019، أن من اسماها أحزاب السلطة “خدعت” الشعب بقانون الانتخابات الجديد.وقال عبد الله في تغريدة له على […]

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