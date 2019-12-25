صبر أيوب..(أبو أيوب الأنصاري) يشكو ظلم مدرسته بأبي غريب..!

2019/12/25 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب صبر أيوب ..هو حال معلمي وتلاميذ (مدرسة أبو أيوب الانصاري) الكائنة في أبو غريب..لما تعانيه تلك المدرسة من إهمال يكاد يقطع القلوب، ويبكي عليها الحجر قبل البشر!! وما إن تزورها حتى تجد المدرسة بلا أبواب ولا شبابيك ولا زجاج لتلك الشبابيك ، وتجد الحرارة تصهر إدارتها ومعلميها وطلبتها في الصيف، وتذيقهم […]

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