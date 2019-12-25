فيديو.. يصرخ داخل مرقد ديني داعياً للانتقام من قتلة نشاط مدني

2019/12/25 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اظهر مقطع فيديو، اليوم الاربعاء، احد الاشخاص من مشيعي ناشط مدني، وهو داخل مرقد ديني، ويدعو للانتقام من قتلة الناشطين.

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