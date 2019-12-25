العمل تعلن المباشرة بإنشاء أَكشاك عصرية لتشغيل 150 ألف عاطل

2019/12/25 | 18:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مباشرتها بإنشاء أَكشاك عصرية لتشغيل 150 ألف عاطل عن العمل مسجل لديها.

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