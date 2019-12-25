بالصور.. الخضراء على بعد جرف ونهر من خيم المعتصمين

2019/12/25 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على صور تظهر ازدياد عدد سرادق الاعتصام تحت جسر الجمهورية رغم البرد الشديد.

الصور التي نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية اظهرت المتظاهرين على بعد ( جرف ) من المنطقة الخضراء مركز الحكم في العراق بعد التغيير عام 2003.

بغداد اليوم-الديوانية

شيع المئات من أهالي محافظة الديوانية، الأربعاء (25 كانون الأول 2019) الناشط ثائر الطيب، الذي فارق الحياة في وقت متأخر من ليلة أمس، متأثرا بجراحه، بعد تعرضه للاغتيال بعبوة ناسفة.

وتوثق صور، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها

بغداد اليوم- بغداد

أوضح ديوان الوقف السني، الأربعاء (25 كانون الأول 2019)، حقيقة قيامه باعفاء مسؤولين اثنين من منصبيهما في الديوان.

وقال بيان للوقف السني تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكتاب الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مزور ولا أساس

بغداد اليوم - بغداد

نوهت أمانة بغداد، الأربعاء (25 كانون الأول 2019) إلى قطع جزئي لمجسر ملعب الشعب يوم غد الخميس وسط بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجسر ملعب الشعب سيشهد (قطع جزئي) يوم غدا الخميس في الساعة 10 صب

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