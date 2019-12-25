ما لم يُسمع به من العلاقة بين السيد السيستاني والإمام الخميني

2019/12/25 | 18:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لقد كنت أستمع إلى جميع خطب الإمام الخميني قدس سره ليلاً..کان لديّ مذياع صغير، وكنت أذهب إلى مكتبتي في الطابق العلوي، وبعد أخبار الساعة الثامنة التي...

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