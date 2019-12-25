إسرائيل تُهدّد إيران: في الحرب القادمة سنهاجم المناطق المأهولة في العراق وسوريا

2019/12/25 | 18:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “أفيف كوخافي” أن بلاده «لن تسمح لإيران بالتموضع عسكرياً في سوريا ولا حتى في العراق».مؤكّداً في الوقت ذاته، أن في الحرب […]

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