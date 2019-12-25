2019/12/25 | 18:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلذ لي أن أحبك أكثر – سمراء يوسف أنتَ الوقتُ المناسبُ للحبِ والمناسبُ لي وكذلكَ للحياةِ تكتبُ القصائدُ ذكرياتَها على هيأتِكَ وعلى اساسِكَ ومقاسِكَ تتنافسُ المفرداتُ لكنَّكَ للمرةِ الألفِ تخفقُ في وصفِ ضحكتِكَ الساحرةِ وترفضُ تسليمي المهمةَ بذلِكَ تعالَ واقصدْ أعماقيَ لأطفو… لأظهرَ ليعرفَني الوجودُ امنحنيْ بساتينَكَ لأشتعِلَ وظلماتِكَ لأضيءَ فالمياهُ لا تشيخُ لأهزمَها والبحارُ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يلذ لي أن أحبك أكثر – سمراء يوسف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يلذ لي أن أحبك أكثر – سمراء يوسف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).