2019/12/25 | 18:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورتي الشمسية – حمزة فيصل المردان مدخل : لا اكره الجلوس في المقاعد الخلفية ، لانني ساكون واضحا في الصورة…..، .*/ انا هنا ،… لانَ الشمسَ بازغة لان المدارات تطلبني وجه ابي اشارة للبدء وجه امي ثبات اكيد كناية بالمعارف اخوتي ارقام تكسر جمودي تحدث مدلولاتها في شدّ الغابة اخواتي صرخات عند الوداع […]

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