2019/12/25 | 18:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فصل من رواية خيال علمي -2- – ابراهيم امين مؤمن قنابل الثقوب السوداء – أبواق إسرافيل الفندق وقت الظهيرة هدّأ من ثورته حتى يفكر جيدًا بعقله الفيزيائيّ البارع المسرحَ القتاليّ الذي سيزيل عنه وصمة العار بالقصاص.فأخذَ يُحدّثُ نفسه حينما رأى هذه التحفة التكنولوجيّة الهائلة التي أوجستْ في نفسه خيفةً ممزوجةً بعلامات الذهول .شاهد […]

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