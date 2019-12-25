تزامناً مع أعياد الميلاد.. كوردستان تجري تغييرات على عمل المولدات الاهلية

2019/12/25 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لكهرباء محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، انها قررت اجراء تغييرات على عمل المولدات الاهلية بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2020.

وبحسب كتاب رسمي رداً على قائممقامية مركز السليمانية، اشارت المديرية الى انه بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية التي تبدأ اعتبارا من اليوم الاربعاء 25 كانون الاول ولغاية الثالث من شهر كانون الثاني المقبل سنقوم المولدات بالتشغيل اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا وتستمر لغاية الواحدة ليلا حسب الحاجة.

واوضح الكتاب ان هذه التغييرات تبدأ من اول ايام العطلة ولغاية آخر ايامها لتعود بعدها الى جدولها الاعتيادي.

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