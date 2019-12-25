2019/12/25 | 18:36 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- كركوك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية: القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في كركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ألقت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة كركوك.
وذكر بيان للشرطة تلقت "العهد نيوز" نسخة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية: القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في كركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية: القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).