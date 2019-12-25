2019/12/25 | 18:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

ألقت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابي مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في محافظة كركوك.

وذكر بيان للشرطة تلقت "العهد نيوز" نسخة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية: القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في كركوك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية: القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).