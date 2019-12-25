إصابة متظاهرين نتيجة هجوم ملثمين بـ”السكاكين” في كربلاء

2019/12/25 | 18:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اصيب الأربعاء عدد من الأشخاص نتيجة مشاجرة بـ “السكاكين” بين ملثمين ومحتجين وسط محافظة كربلاء .وقال المصدر إن “عدداً من المحتجين قاموا بحرق اطارات بعدة شوارع في محافظة كربلاء”.وأضاف أنه “أثناء قطع طريق شارع الضريبة وسط المدينة قام مجهولون ملثمون حاملين قامات وسكاكين بمنعهم من حرق الإطارات حصل شجار فيما بينهم”، […]

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