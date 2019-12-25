2019/12/25 | 18:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء توافد المتظاهرين لساحة اعتصام واسط وترقب إعلان رئيس الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/25 | 18:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء توافد المتظاهرين لساحة اعتصام واسط وترقب إعلان رئيس الحكومة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء توافد المتظاهرين لساحة اعتصام واسط وترقب إعلان رئيس الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).