شاهد..  معتصمو جسر السنك يحتفلون بأعياد الميلاد وتهنئة للمسيحيين

2019/12/25 | 18:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء، تسجيلا مصورا للمعتصمين في جسر السنك وسط بغداد وهم يحتلفون بأعياد الميلاد ومولد السيد المسيح.

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