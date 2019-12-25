عمليات الرافدين تؤمن المواقع النفطية في ميسان

2019/12/25 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قيادة عمليات الرافدين، بوضع خطة أمنية محكمة لحماية المواقع النفطية في محافظة ميسان.

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