حزب العيداني: مهمة رئيس الوزراء الجديد ليست صعبة.. هذا ما نحتاجه بشكل عاجل

2019/12/25 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي، اراس حبيب، اليوم الأربعاء، إن تسمية رئيس وزراء جديد ليست مهمة صعبة، فيما أشار إلى أن الحاجة ماسة للإصلاح.

وذكر رئيس الحزب الذي رشح اسعد العيداني لتولي منصب محافظ البصرة، أن "مهمة رئيس الوزراء القادم بصرف النظر عن أي اسم يطرح هي ليست مهمة صعبة مثلما يروج البعض من باب التيئيس".

وأضاف حبيب، أن "وضع العراقيل مسبقاً أمام أي مرشح تعني أن هناك إرادة لتعطيل هذه المهمة بينما الحاجة ماسة لبدء خطوات الإصلاح بشكل جدي وعبر خطط ورؤية واضحة وسريعة العراق".

وينتمي اسعد العيداني الذي رشحه تحالف البناء في وقت سابق لحزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه اراس حبيب.

وكان النائب عن تحالف الفتح، عدي عواد، قد كشف، في وقت سابق من اليوم، عن عزم تحالف البناء ارسال كتاب الى رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن ترشيح اسعد العيداني الى منصب رئاسة الوزراء.

وقال عواد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تحالف البناء اتفق في اجتماعه ليلة أمس على ترشيح اسعد العيداني لمنصب رئاسة الوزراء"، مضيفاً أن "العيداني يعد الخيار الثاني بعد قصي السهيل".

وتابع، أن "حدة الاعتراضات ستكون أقل حدة تجاه محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، بعد الاعتراضات الذي شهده تقديم وزير التعليم العالي قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء".

وأوضح عواد، أن "تحالف البناء سيرسل كتاباً إلى رئيس الجمهورية برهم صالح يتضمن تقديم اسعد العيداني لمنصب رئاسة الوزراء"، مشيراً إلى أن "العيداني سينال رضا الكتل السياسي".

وأكد، أن "هنالك شبه اجماع على ضرورة ان يكون رئيس الوزراء المقبل مقبول لدى اغلب الكتل السياسية وان لاتكون الحكومة جدلية كما وصفتها المرجعية".

ولفت الى أن " المرونة التي يتعامل بها البناء من خلال استبدال المرشحين، يدل على ان التحالف يبحث عن حل سريع يخرج العراق من الازمة".

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وقال حسن ال

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وقال الزاملي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "

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