حيدر العبادي يتحدث عن

2019/12/25 | 18:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس ائتلاف النصر العراقي حيدر العبادي، الاربعاء، ان "العراق يجني اليوم ما تم زرعه عام 2018"،متحدثا عن "جهات" تقف خلف الاغتيالات خلال التظاهرات ا...

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