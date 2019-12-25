2019/12/25 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الميلاد وتشرين الثورة والأحزاب – طارق الجبوري ربما يثير العنوان تساؤل البعض عن العلاقة او الرابط بين ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام وثورة تشرين في العراق والاحزاب ! ففكرة الموضوع استوحيتها وانا اشاهد في اسطنبول الشباب ومن مختلف الجنسيات عدا العراقية يتهيأون للاحتفال بعيد الميلاد المجيد ..وصادف ان سيدة عراقية تزور اختها في دبي […]

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