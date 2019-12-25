2019/12/25 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذكاء هل وراثي أم بيئوي؟ – عصام مجيد حسن العبيدي 1 لقد اختلف علماء النفس، ومنهم علماء الاجتماع، على تعريف صفة الذكاء عند قسم من البشر، منهم من قال: “انه وراثي…”، ومنهم من قال: “انه من صنع البيئة التي يتعامل بها الانسان، ولاسيما من كان ذكيا فطريا”، وبينما حقيقة الامر تؤيد الوراثي والبينوي في ان […]

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