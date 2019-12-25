2019/12/25 | 18:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير (28) – حمدي العطار المتظاهرون يعلنون الإضراب عن الطعام بغداد ان سحب ترشيح قصي السهيل والتفكير بترشيح بديل لمنصب رئاسة الوزراء كان نتيجة ثبات واصرار المتظاهرون بعدم قبول اي مرشح لا يكون مستقلا، وهذا ثاني مرشح لكتلة الفتح لا يحظى بموافقة الشارع المحتج- قبله كان محمد عبد الشياع السوداني- ويتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير (28) – حمدي العطار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوميات الإحتجاجات في ساحة التحرير (28) – حمدي العطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).