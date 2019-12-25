سائرون: أي مرشح لن يوافق عليه الشعب لن يمرر والقرار للشعب أولاً وأخيرا

2019/12/25 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، على ترشيحات البعض أسماء لمنصب رئاسة الوزراء دون موافقة الشعب.

وقال العميري، في تغريدة على “تويتر”، إن التخبط من البعض، وترشيح اسماء من هنا وهناك دون أخذ موافقة الشارع العراقي مضيعة للوقت، مؤكدا أن أي مرشح لن يرضى عنه الشارع العراقي لن يمرر، فالقرار للشعب أولاً وأخيرا.

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