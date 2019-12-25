شاهد.. كيف رد متظاهرو التحرير على محاولة اغتيال الفنان أوس فاضل؟

2019/12/25 | 18:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفنان ونجم برنامج ولاية بطيخ أوس فاضل، الذي تعرض لمحاولة اغتيال مساء امس في منطقة العرصات وسط بغداد، تسجيلا مصورا يظهر رد المتظاهرين في ساحة التحرير على محاولة اغتياله.وكتب فاضل في حسابه على منصة “تويتر” : اجمل واعظم تكريم من اخوتي في التحرير وزملائي في النضال باقين حتى تحقيق كل مطالبنا .اجمل […]

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