2019.. عام كروي مستقر للعراق وكاتانيتش أبرز الرابحين

2019/12/25 | 18:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شهد العراق في 2019 عاما كرويا مستقرا، على خلاف العادة، خرج البعض منه بمكاسب كبيرة، بينما كان سلبيًا على آخرين.

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