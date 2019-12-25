مانشستر سيتي يراقب 3 لاعبين لحل الأزمة الدفاعية

2019/12/25 | 18:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية خطة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق خلال أيام في يناير 2020.

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