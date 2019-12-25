2019/12/25 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدرس الولايات المتحدة تخفيض عدد قواتها في مناطق حول العالم لمواجهة روسيا والصين.

حيث كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن خطة أميركية لإعادة التموضع العسكري حول العالم، تبدأ بتقليص عدد القوات المنتشرة في غرب أفريقيا، وتشمل كذلك كلا من العراق وأفغانستان، بهدف التركيز على مجابهة قوى صاعدة، مثل روسيا والصين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الدفاع “البنتاغون”، أن الخطة تشمل جميع القوات المنتشرة خارج البلاد، ويبلغ قوامها نحو مئتي ألف جندي، ويتوقع أن تصدر أولى القرارات في إطارها مطلع العام المقبل.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: ندرس تخفيض عدد قواتنا في مناطق مختلفة حول العالم بينها العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: ندرس تخفيض عدد قواتنا في مناطق مختلفة حول العالم بينها العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).