لن يفلح قوم يرون حماتهم اعداءهم

2019/12/25 | 19:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجاح العطية

مشاعر جندي مصدوم زار ساحة التحرير

هذه رسالتي الى جندي عراقي حضر الى ساحة التحرير من اجل التضامن مع المتظاهرين وتحيتهم فعامله المتظاهرون

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