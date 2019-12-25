بدأت بـ”لوفتهانزا”.. بريكست فزاعة شركات الطيران الأوروبية

2019/12/25 | 19:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد القارة العجوز هزة عنيفة ضربت قطاع السفر والسياحة بالتزامن مع الانتكاسات التي تجتاح قطاع الطيران في أوروبا جراء ارتفاع أسعار الوقود والمعدلات الضريبية وبطء النمو، ما أدى إلى انهيار بعض الشركات الكبرى وإرغام بعضها الآخر على القيام بالمزيد من عمليات تسريح العاملين.عملاق السفر بينما أعلنت مجموعة “سيمبر ستيرلينج” الدنماركية للطيران إفلاس الشركة، وهو […]

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