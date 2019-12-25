الهلال يواجه الحزم سعيا للتقدم في الدوري السعودي

2019/12/25 | 19:40 - المصدر: الصباح

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الرياض / أ ف ب

يعود الهلال من جديد إلى المنافسة في الدوري السعودي لكرة القدم بعد غياب نحو شهرين عندما يحل ضيفا على الحزم اليوم الخميس في الرس في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة.



ولعب الهلال آخر مبارياته في الدوري في 31 تشرين الأول الماضي عندما سقط في فخ التعادل أمام مضيفه الفتح 2-2، إذ تفرغ بعدها لخوض إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا (توج على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني) ومباريات مسابقة كأس الملك والمشاركة في كأس العالم للأندية التي حقق خلالها المركز الرابع.

ويسعى الهلال الذي يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة مع ثلاث مباريات مؤجلة بفارق ست نقاط خلف النصر المتصدر وحامل اللقب، إلى تجاوز حالة الإرهاق التي يعاني منها لاعبوه جراء كثرة المباريات، والعودة بالنقاط الثلاث التي سيتقدم من خلالها في سلم الترتيب قبل خوض مبارياته المؤجلة في كانون الثاني المقبل أمام العدالة والأهلي والفيصلي.

ولكن مهمة الهلال الذي يخوض المباراة في غياب قائده البرازيلي كارلوس إدواردو وسلمان الفرج وسالم الدوسري بداعي الإصابة، لن تكون سهلة أمام الحزم الذي كان تغلب عليه في عقر داره في الرياض 2-1 الموسم الماضي عندما ألحق به الخسارة الأولى في الدوري بعد 12 مباراة (10 انتصارات وتعادلين)، قبل أن يرد الهلال الاعتبار بفوز صعب في الدور الثاني 3-2.

ويتطلع الحزم الحادي عشر برصيد 14 نقطة، إلى إيقاف مسلسل نزيف النقاط واستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في مبارياته الثلاث الأخيرة التي خسرها جميعا أمام الرائد وأبها والفتح.

ويسعى النصر الى تعزيز صدارته عندما يحل ضيفا على الفيحاء بعد غد السبت في ختام المرحلة في مباراة سيحاول خلالها مدربه البرتغالي روي فيتوريا استثمار الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه بعد بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس على حساب ضمك.

ويصطدم الأهلي الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف النصر بمضيفه الشباب في قمة المرحلة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويتطلع كلا الفريقين إلى النقاط الثلاث لاسيما في ظل التنافس الكبير بينهما في السنوات الاخيرة بغض النظر عن وضعهما في الدوري.

ويدخل الشباب المباراة منتشيا بفوزه الكبير على ضيفه الشرطة العراقي 6-صفر في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس محمد السادس، فيما ضرب الأهلي بقوة في المراحل الثلاث الأخيرة وحقق العلامة الكاملة التي خولته الارتقاء الى المركز الثاني مع مباراة مؤجلة امام الهلال.

ويسعى اتحاد جدة الى استعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف الفتح بعد غد أيضا.

ويمر الاتحاد بأزمة على مستوى النتائج أدت إلى تراجعه الى المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة ما ينذر بتكرار سيناريو العام الفائت الذي كان خلاله قاب قوسين أو أدنى من الهبوط للدرجة الأولى، لولا تدارك الوضع في المراحل الأخيرة، وإنهاء الموسم في المركز العاشر.

وحقق الاتحاد فوزا واحدا في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري عندما فاز على مضيفه الاتفاق 2-1 في المرحلة العاشرة.

ويسعى مدربه الهولندي تين كات إلى إيقاف نزيف النقاط والابتعاد عن منطقة الخطر، رغم المشاكل المالية والإدارية التي أدت إلى فسخ بعض اللاعبين الأجانب لعقودهم من طرف واحد بسبب عدم دفع رواتبهم آخرهم المدافع الدولي المغربي مروان دا كوستا.

وفي باقي المباريات، يلعب اليوم الرائد مع العدالة، وغدا الوحدة مع الفيصلي، بينما يلتقي بعد غد أبها مع ضمك، والاتفاق مع التعاون.

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