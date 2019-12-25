الحكمة: لسنا جزءا من أي تحالف لاختيار رئيس وزراء أو تشكيل الكتلة الأكبر

2019/12/25 | 19:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نفت كتلة الحكمة النيابية، الاربعاء، اشتراكها في مباحثات اختيار مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما أكدت ان كتل التحالف انسحبت من الاصلاح.

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