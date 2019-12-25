اصابة اربعة مدنيين بانفجار دراجة نارية في مدينة الصدر

2019/12/25 | 19:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باصابة اربعة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شرقي العاصمة بغداد.

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