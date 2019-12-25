تجهيز مؤسسات صحية في ذي قار باجهزة واسرة وكراسي اورام سرطانية

2019/12/25 | 19:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- )المستقلة )/حيدر حسين المشرف/..جهزت دائرة صحة ذي قار عدد من المؤسسات الصحية باجهزة حديثة واسرة وكراسي اورام سرطانية .وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري ان ” قسم الحروق في مستشفى الحسين التعليمي زود ب 28 سريرا طبيا ، كما وجهز مركز الحروق والذي ما زال قيد الانشاء باجهزة متطورة وحديثة “.ولفت […]

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