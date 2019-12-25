احراق مقر فصيل شيعي في الديوانية

2019/12/25 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بقيام محتجين غاضبين بحرق مقر فصيل شيعي في محافظة الديوانية.

وقال المصدر لشفق نيوز ان محتجين قاموا اليوم بحرق مقر كتائب الامام علي في مدينة الديوانية.

يشار الى ان متظاهرين قاموا يوم امس بحرق مقار عدة احزاب في الديوانية، عقب اغتيال الناشط ثائر الطيب.

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