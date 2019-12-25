عبد الله الحريف - حوار حول التحضير للمؤتمر الوطني الخامس

2019/12/25 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الله_الحريف حوار مع الرفيق عبد الـله الحريفحوار حول التحضير للمؤتمر الوطني الخامس1.أطلق المجلس الوطني الأخير للنهج الديمقراطي المنعقد في 29 شتنبر 2009 مسلسل التحضير للمؤتمر الوطني الخامس.ما هي أهم رهانات هذا المؤتمر؟لقد اعتبر المؤتمر الوطني الرابع المنعقد في يوليوز 2016 أن “اشتداد أزمة الرأسمالية وعودة النهوض النضالي للطبقة العاملة والشعوب وانطلاق سيرورات ثورية عبر العالم استطاعت أن تفجر من ......

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