دلور ميقري - سارة في توراة السفح: الفصل الثامن/ 2

2019/12/25 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري " بوكا عرب "ـ أي العروس العربية، مثلما عُرفت على لسان أقارب وجيران رجلها ـ عليها كان أن تختبرَ خلقَهَ بشأن موضوع الخمار الأسود، وذلك في مناسبة تهيؤها لزيارة نسائية صُحبة شملكان.المنزل المُزمع زيارته، كان يقع في الزقاق المجاور، من ناحية الشرق.كان في الوسع الوصول إلى ذلك الزقاق عبرَ دخلة عريضة، تقع مباشرةً بأسفل منزل آل الحاج حسين؛ ثمة أينَ تتهتك الجدران الطينية وتتداعى رويداً، فلا توحي بالحدود ال......

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