سهيل قبلان - لرد الفلسطيني على فوز ترامب يكون بتحقيق الوحدة ونبذ التشرذم

2019/12/25 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان من المعروف ان المصائب تفتح البصيرة ليتداركها الانسان لا ان يحتضنها والتعساء والفقراء والبؤساء في العالم لم يقذف بهم القضاء والقدر وانما هم نتيجة حتمية لبغي القوي الثري وجور الحاكم وظلم الغني عبد الشهوات وماذا لو سعى الانسان الى استبدال ادرانه بنقاوة نفسه واعماله وشراسته بالوداعة وطيشه بالحكمة والمحبة لا تصير عظيمة الا بعد الفراق وفلسطينيا طال الفراق للوحدة ومن ان تكون في ظروفهم محبتهم للوحدة عظيم......

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