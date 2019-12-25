الزراعة: استهلاك 80 بالمئة من البرتقال واللانكي تنتج محلياً

2019/12/25 | 19:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، أن نحو 80% من استهلاك البلاد من محصولي البرتقال واللانكي، تغطى من الانتاج المحلي.

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