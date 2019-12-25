إيران تعلن اعتقال 13 شخصا متهمين بقتل المتظاهرين

2019/12/25 | 19:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام، الاربعءا، بأن إيران أعلنت اعتقال 13 شخصا تابعين لـجماعة "حركة النضال العربي" متهمين بقتل المتظاهرين في الاضطرابات الأخيرة في محافظة خوزستان.

يتبع...

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