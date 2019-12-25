بالوثائق: الحكومة توجه بمنع المحافظين من اقالة اصحاب المناصب العليا.. ومحافظ المثنى يخاطب البرلمان

2019/12/25 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، بمنع المحافظين من اقالة رؤساء الوحدات الإدارية وأصحاب المناصب العليا.

ونصت الوثيقة الصادرة من الامانة العامة وموجهة الى المحافظات كافة، على انه "لوحظ في الاونة الاخير قيام عدد من المحافظين باقالة رؤساء الوحدات الإدارية او أصحاب المناصب العليا، خلافا لاحكام قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم، ونشير الى أنه لا يوجد سند قانوني يسمح للمحافظ بذلك".

وأكدت الامانة وفقا للوثيقة، على "ضرورة الالتزام باحكام قانون المحافظات".

من جهته، وجه محافظ المثنى أحمد منفي، كتابا رسميا الى رئاسة مجلس النواب، طالب فيه بـ"منحه صلاحيات لاقالة رؤساء الوحدات الإدارية او أصحاب المناصب العليا، من اجل الاستجابة للمطالب الشعبية بخصوص اقالة ومحاسبة المقصرين".

بغداد اليوم- بغداد

أتهم النائب عن تحالف البناء، مختار الموسوي، الخميس 25-12-2019، جهات سياسية بزج عناصرها في ساحات التظاهر لتسقيط مرشحي التحالف لمنصب رئاسة مجلس الوزراء.

وقال الموسوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "البناء قدم الكثير من ال

بغداد اليوم - ديالى

قدمت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى ناهدة زيد منهل، الاربعاء 25 كانون الاول 2019، طلبا الى وزير التربية للموافقة على تأجيل امتحانات نصف السنة في المحافظة.

ونص الطلب الذي قدمتها النائب، على إنه "يرجى الت

بغداد اليوم _ بغداد

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي، اراس حبيب، اليوم الأربعاء، إن تسمية رئيس وزراء جديد ليست مهمة صعبة، فيما أشار إلى أن الحاجة ماسة للإصلاح.

وذكر رئيس الحزب الذي رشح اسعد العيداني لتولي منصب محافظ البصرة، أن "مه

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