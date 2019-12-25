9 إصابات بانفجار 3 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة ببغداد

2019/12/25 | 19:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 9 أشخاص بانفجار 3 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة بالعاصمة العراقية بغداد.

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