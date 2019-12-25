مسيحيو السودان يحتفلون بأول عيد ميلاد بعد الإطاحة بالبشير

2019/12/25 | 20:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} احتفل المسيحيون في السودان بعيد الميلاد، الأول بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

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