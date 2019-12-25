بالوثيقة.. منع الاولمبية من التعامل مع أربعة رؤساء اتحادات لقيودهم الجنائية

2019/12/25 | 20:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجهت لجنة القرار 140 المنبثقة من رئاسة الوزراء التابعة لوزارة الشباب والرياضة، اللجنة الاولمبية العراقية بعدم التعامل مع رؤساء اربعة اتحادات رياضية بسبب وجود قيود جنائية بحقهم.

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