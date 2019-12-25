الحوار الممنوع

2019/12/25 | 20:08 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مثلما يلجأ الأفراد إلى الحوار حول ظواهر مختلف عليها، لإزالة ما علق بها من لبس، أو كشف ما أحيط بها من غموض، تلجأ حكومات الدول إلى ذات النهج، مع قدر من التنازلات التي تستطيع الاستغناء عنها.أي أن الأمر لا يعدو أن يكون مقايضة يعتقد الطرفان أنها عادلة بما فيه الكفاية لكليهما.وحينما لا يملك ...

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